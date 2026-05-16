Un haut responsable du Hamas confirme la mort du chef des brigades al Qassam

(Actualisé avec haut responsable du Hamas)

Un haut responsable du Hamas a déclaré samedi à Reuters que le chef de la branche armée du groupe palestinien, qu'Israël a dit vendredi avoir pris pour cible lors d'un raid aérien à Gaza, avait été tué.

Plusieurs mosquées de la ville de Gaza avaient annoncé peu avant le "martyre" d'Izz al Din al Haddad, qui est le commandant de plus haut rang du Hamas tué par Israël depuis l'accord de cessez-le-feu conclu dans la bande de Gaza sous l'égide des Etats-Unis en octobre 2025 après deux ans de guerre.

Le Hamas n'a pas encore publiquement annoncé la mort du chef des brigades al Qassam.

Dans un communiqué conjoint diffusé vendredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Israël Katz ont annoncé qu'un raid aérien israélien avait pris pour cible le chef militaire du Hamas, l'accusant d'être l'un des architectes des attaques du 7 octobre 2023 contre l'Etat hébreu, sans dire s'il avait péri.

Izz al Din al Haddad a pris la suite de Mohammed Sinouar, tué par Israël en mai 2025.

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas depuis le cessez-le-feu sont au point mort et le plan de Donald Trump pour reconstruire l'enclave palestinienne peine à voir le jour.

Des sources médicales à Gaza ont déclaré qu'au moins sept personnes, dont trois femmes et un enfant, avaient été tuées et au moins 50 autres blessées vendredi lors de frappes aériennes israéliennes contre un appartement du quartier de Rimal dans la ville de Gaza et un véhicule situé dans une rue proche.

Israël a intensifié ses attaques dans la bande de Gaza depuis la suspension début avril de sa campagne de bombardements contre l'Iran menée avec les Etats-Unis.

Selon Tsahal, le Hamas a renforcé son emprise sur le territoire palestinien, en grande partie anéanti par les offensives israéliennes.

(Nidal al Mughrabi et Alexander Cornwell, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)