Un haut gradé russe blessé par balles à Moscou

Un haut gradé russe, le général Vladimir Alexeïev, a été blessé par balles vendredi à Moscou et hospitalisé, rapportent les autorités.

L'officier, directeur adjoint du GRU, les services de renseignement militaire, avait été l'un des émissaires envoyés par l'armée pour négocier avec Evguéni Prigojine lors de la mutinerie menée par le chef du groupe de mercenaires Wagner en juin 2023.

Selon le bureau du procureur de Moscou, Vladimir Alexeïev a été touché de plusieurs balles dans un bâtiment résidentiel du nord-ouest de Moscou par un agresseur non identifié qui a pris la fuite.

Plusieurs hauts gradés russes ont été assassinés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine à grande échelle par les forces de Moscou en février 2022. Les renseignements militaires ukrainiens ont revendiqué certains de ces meurtres.

Le dernier officier tué, le général Fanil Sarvarov, est mort dans l'explosion d'une voiture piégée le 22 décembre.

