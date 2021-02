Un hashtag dénonce la communication de l'exécutif recourant aux influenceurs

Peu coûteuse et très ciblée, la communication à grand renfort d'influenceurs a tout d'un levier alléchant pour l'exécutif français. En atteste le lancement, mercredi 24 février, par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, de son émission mensuelle sur YouTube et Twitch, intitulée #SansFiltre. Mais la méthode n'est pas du goût de nombreux étudiants, dont l'ire s'est transformée en un hashtag sur Twitter, relate Le Parisien samedi 27 février.

Le mot-dièse « Étudiants, pas influenceurs » (#etudiantspasinfluenceurs) a été repris des milliers de fois sur le média social. Il ressort de nombre des messages que c'est le casting retenu pour l'émission qui pose essentiellement problème. Les auteurs des commentaires jugent par exemple que la blogueuse beauté EnjoyPhoenix n'est pas représentative des difficultés qu'ils rencontrent en cette période.

Le format va « continuer de s'adapter »

Il lui est notamment reproché d'avoir, lors de l'émission, dénoncé « le taux de triche » lors des examens universitaires. « On travaille 12 heures par jour sur un écran et on doit passer nos exams en présentiel pour que EnjoyPhoenix, déscolarisée depuis 2012, parle en notre nom », peste ainsi un internaute sur le média social.

Gabriel Attal : le porte-parole n'est pas un bleuL'entourage de Gabriel Attal, de son côté, explique que le programme en ligne « n'a absolument pas vocation à rassembler

... Lire la suite sur LePoint.fr