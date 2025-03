Un groupe ultra de Valenciennes pense à l’auto dissolution

Bruno Retailleau n’a pas que des amis dans le Nord.

Le ministre de l’Intérieur a les supporters dans le viseur, et ces derniers le lui rendent bien. Face aux menaces de dissolutions brandies par Beauvau, notamment à l’égard des Magic Fans et des Green Angels (AS Saint-Étienne), de la Brigade Loire (FC Nantes), des Offenders (RC Strasbourg) et de la Légion X (Paris FC), les groupes ultra des quatre coins du pays ont décidé de riposter , principalement à coups de communiqués et de rassemblements.…

EL pour SOFOOT.com