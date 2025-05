information fournie par So Foot • 04/05/2025 à 13:23

Un groupe de supporters du Paris FC dissous par décret

Quel week-end médiatique pour le PFC !

Après la montée actée en Ligue 1 des hommes ce vendredi et la victoire en finale de Coupe de France des femmes ce samedi, le club parisien a cette fois eu droit à une mention au Journal Officiel. Ou plus exactement un décret qui dissous « Legion X », un groupe de supporters non-reconnu par le club pour des faits de « violences » et de « dégradations ».…

AC pour SOFOOT.com