Un gouverneur américain milite en faveur d'une réforme du réseau électrique alors que les factures d'électricité grimpent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Lundi, le gouverneur de l'État américain du Maryland, Wes Moore, a plaidé en faveur de réformes au sein de PJM Interconnection, le plus grand marché de l'électricité des États-Unis, notamment des contrats d'électricité à long terme et une exigence pour que les centres de données financent les infrastructures coûteuses nécessaires à leur fonctionnement.

PJM Interconnection couvre 13 États des régions du Midwest et du Mid-Atlantic et abrite la plus grande concentration de centres de données au monde. Une pénurie d'approvisionnement sur le marché a entraîné une forte hausse des factures d'électricité des ménages et suscité une attention politique croissante.

« Depuis trop longtemps, l’accessibilité financière et la fiabilité sont présentées comme des objectifs en quelque sorte contradictoires… comme si le fait de maintenir l’éclairage allumé demain exigeait que les familles actives paient des prix exorbitants aujourd’hui », a déclaré M. Moore lors d’un discours prononcé à l’assemblée générale annuelle des membres de PJM Interconnection. « C’est un faux choix. »

PJM envisage des changements majeurs pour freiner la demande des centres de données et rééquilibrer l'approvisionnement régional en électricité, après environ deux ans durant lesquels la demande des grandes entreprises technologiques pour leurs entrepôts de serveurs a dépassé l'ajout de nouvelles capacités sur le réseau.

Les paiements de capacité de PJM, qui servent de garantie pour assurer l’approvisionnement en électricité en période de forte demande, ont bondi d’environ 1 000 % au cours des deux dernières années. M. Moore faisait partie d’un groupe de gouverneurs qui a réussi l’année dernière à imposer un plafonnement temporaire de ces prix. L'un des piliers centraux des réformes proposées par PJM consiste en la mise en place de contrats à long terme et à prix fixe entre les fournisseurs et les centres de données.

Si M. Moore et les membres de PJM, parmi lesquels figurent des services publics et des promoteurs de centrales électriques, se sont mis d'accord sur les grandes lignes des réformes, ils ont divergé quant aux causes de la volatilité du marché.

Lors d'une table ronde, PJM a déclaré que les politiques divergentes entre les États, notamment les objectifs en matière d'énergie propre qui ont favorisé l'éolien et le solaire au détriment des centrales à gaz et à charbon, ainsi que l'intervention du gouvernement sur ses marchés, avaient dissuadé les investisseurs de prendre les engagements à long terme nécessaires à la construction de nouvelles centrales électriques dans la région.

M. Moore et d'autres gouverneurs membres du PJM ont fait valoir que l'opérateur du réseau avait été trop lent à ajouter de nouvelles capacités de production tout en approuvant des projets de transport coûteux qui, selon eux, n'ont pas profité à leurs États.

PJM a déclaré qu’il reconnaissait la pression causée par la hausse des factures d’électricité dans la région et qu’il s’efforçait d’accélérer l’ajout de nouvelles sources d’approvisionnement en électricité au réseau.

« Il s’agit d’un défi générationnel qu’aucune organisation, aucun État ni aucune industrie ne peut résoudre seul. Il faudra une coordination entre les décideurs politiques, les gestionnaires de réseau, les services publics, les producteurs d’électricité et les grands consommateurs d’énergie pour faire évoluer le réseau à la vitesse et à l’échelle que la situation exige », a déclaré Jeff Shields, porte-parole de PJM.

M. Moore doit signer mardi la loi Utility RELIEF Act de l’État, qui vise à apporter une aide financière aux clients des services publics grâce à des fonds de réserve et à d’autres mesures, notamment le plafonnement des salaires des dirigeants des services publics.