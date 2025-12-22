 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un général russe tué dans l'explosion d'une voiture à Moscou - enquêteurs russes
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 09:33

(Actualisé avec précisions)

Un général de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture piégée à Moscou, ont déclaré des enquêteurs russes, qui soupçonnent, entre autres, les services spéciaux ukrainiens d'être à l'origine de l'attaque.

Il s'agit du lieutenant-général Fanil Sarvarov, chef de la direction de l'entraînement opérationnel de l'état-major russe, ont-ils précisé.

L'une des pistes envisagées est que la bombe a été posée par les services spéciaux ukrainiens, ont-ils dit.

Le général Fanil Sarvarov était au volant d'une Kia Sorento et la bombe a explosé au moment où il sortait d'une place de parking à 06h55 heure (03h55 GMT).

Les enquêteurs russes ont diffusé une vidéo montrant une voiture accidentée, avec du sang visible sur le siège du conducteur.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:07

    Bah ! Il n'y a pas que les Ukrainiens. Ce général à sévi en Tchétchénie et on sait que le régime du sinistre Kadyrov est fragilisé . Il a sévi aussi en Syrie avec les "méthodes" russes qui lui ont valu quelques rancunes parmi les locaux .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank