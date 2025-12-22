Un général russe tué dans l'explosion d'une voiture à Moscou - enquêteurs russes

(Actualisé avec précisions)

Un général de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture piégée à Moscou, ont déclaré des enquêteurs russes, qui soupçonnent, entre autres, les services spéciaux ukrainiens d'être à l'origine de l'attaque.

Il s'agit du lieutenant-général Fanil Sarvarov, chef de la direction de l'entraînement opérationnel de l'état-major russe, ont-ils précisé.

L'une des pistes envisagées est que la bombe a été posée par les services spéciaux ukrainiens, ont-ils dit.

Le général Fanil Sarvarov était au volant d'une Kia Sorento et la bombe a explosé au moment où il sortait d'une place de parking à 06h55 heure (03h55 GMT).

Les enquêteurs russes ont diffusé une vidéo montrant une voiture accidentée, avec du sang visible sur le siège du conducteur.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)