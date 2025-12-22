Un général russe tué dans l'explosion d'une voiture à Moscou, dit le comité d'enquête russe

Un général de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture piégée à Moscou, a annoncé le comité d'enquête russe.

Il s'agit du lieutenant-général Fanil Sarvarov, chef de la direction de l'entraînement opérationnel de l'état-major russe, a précisé ce comité.

L'une des pistes envisagées est que la bombe a été posée par les services spéciaux ukrainiens, a dit le comité.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)