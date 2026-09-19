Un général allemand élu à la tête du comité militaire de l'Otan

Le général Carsten Breuer, chef d'état-major des armées allemandes, a été choisi samedi pour devenir le prochain président du comité militaire de l'Otan, la plus haute autorité militaire de l'Alliance atlantique.

Les chefs des armées des 32 pays membres ont élu Carsten Breuer lors d'une réunion à Copenhague, a annoncé l'actuel président du comité, l'amiral italien Giuseppe Cavo Dragone, dans un message sur la plateforme X. L'officier allemand prendra ses fonctions l'été prochain, a-t-il précisé.

Le président du comité est le principal conseiller militaire du secrétaire général de l'Alliance, poste occupé actuellement par le Néerlandais Mark Rutte.

Agé de 61 ans, Carsten Breuer avait été surnommé le "général du chancelier" lorsqu'il avait été désigné par Olaf Scholz pour diriger un comité de crise chargé de gérer la réponse à la pandémie de Covid-19 en 2021 et 2022.

Il a rejoint la Bundeswehr en 1984 au sein d'une unité de défense aérienne. Il a servi en 2014 au sein de la force internationale déployée par l'Otan en Afghanistan.

(Sabine Siebold et Lili Bayer, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)