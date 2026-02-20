« Le racisme est partout » : Pep Guardiola réagit à l’affaire Prestianni-Vinícius

Pep est de plus en plus bavard, et tant mieux ! La veille de la rencontre entre Manchester City et Newcastle, Guardiola a réagi sur l’affaire Prestianni-Vinícius. Si tout

Le Catalan propose même des solutions : « J’ai dit la semaine dernière que la couleur de notre peau ne nous rendait ni meilleurs ni pires. Il y a beaucoup à faire, dans la société et pas seulement dans le football. Le racisme est partout […] Comment résoudre le problème ? Les écoles. Payez les enseignants, pas les footballeurs. Les enseignants et les médecins doivent être les personnes les plus importantes de la société, pas les managers. » …

EA pour SOFOOT.com