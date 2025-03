Un Français remporte le prix Puskas du foot amateur

Ce n’est pas encore le VRAI Prix Puskas, mais c’est déjà pas mal.

Le prix People’s Puskas 2024, organisé par la plateforme Veo et ayant pour objectif de récompenser le plus beau but inscrit par un amateur, connait son élu pour 2024. Son nom ? Jonathan Le Ner ! Le grand Jo, comme on aime le nommer dans le milieu du « but de fou ». Ou JLN7, mais ça claque moins……

CV pour SOFOOT.com