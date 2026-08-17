Un fonds injecte 150 millions dans le spécialiste des paiements Ingenico, Apollo sort du capital

Le groupe de paiements électroniques Ingenico a annoncé lundi une restructuration de son capital avec l'injection de 150 millions d'euros par un groupe d'investisseurs mené par Pimco tout en confirmant la sortie de son capital du fonds Apollo, actionnaire depuis 2022.

Ingenico a annoncé un accord "visant à réinitialiser sa structure de capital, soutenu par un investissement de 150 millions d'euros d'un groupe d'investisseurs mondiaux mené par Pimco", une société de gestion d'actifs américaine, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le réaménagement de la structure de capital d'Ingenico permet la reconversion d'une partie de la dette en actions, les créanciers concernés recevant en contrepartie une participation dans l'entreprise, a souligné le quotidien Les Echos sur son site, une information confirmée par le service de presse d'Ingenico.

Apollo, qui détenait le groupe depuis 2022 après son acquisition auprès de Worldline, sortira pour sa part du capital, a également confirmé Ingenico.

Ingenico avait été racheté par son concurrent Worldline en 2020, et avait été retiré de la Bourse de Paris.

La fusion entre Worldline et Ingenico devait permettre de créer le numéro 4 mondial du secteur des paiements électroniques, avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 5 milliards d'euros.

( AFP / FRED TANNEAU )

Mais en 2022, Worldline, plombé par une correction à la baisse de la valeur d'Ingenico, cédait au fonds Apollo la ligne d'activité TSS (Terminaux, Solutions & Services) issue d'Ingenico, estimant qu'elle n'était pas au cœur de la stratégie du groupe.