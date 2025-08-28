 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un "étrange" dinosaure, recouvert d'une armure avec des pointes, découvert au Maroc
information fournie par AFP 28/08/2025 à 19:41

Image d'un dinosaure Spicomellus, publiée par le muséum d'Histoire naturelle de Londres le 28 août 2025 ( NATURAL HISTORY MUSEUM / MATT DEMPSEY )

Image d'un dinosaure Spicomellus, publiée par le muséum d'Histoire naturelle de Londres le 28 août 2025 ( NATURAL HISTORY MUSEUM / MATT DEMPSEY )

Un dinosaure considéré comme l'un des plus "étranges" jamais découverts était doté d'une armure sophistiquée avec des pointes d'un mètre de long sortant de son cou, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature.

Le Spicomellus, qui a vécu il y a environ 165 millions d'années, est le plus ancien exemple d'un groupe de dinosaures cuirassés et herbivores appelés ankylosaures.

L'image que les paléontologues se faisaient du Spicomellus reposait sur un seul os trouvé au Maroc en 2019. Mais la découverte de nouveaux fossiles a permis aux scientifiques de se faire une idée plus précise de ce dinosaure pour le moins inhabituel.

Ils ont ainsi montré qu'il avait des pointes osseuses partant de ses côtes et de son cou, ce qui n'avait jamais été observé auparavant chez aucune autre espèce vertébrée vivante ou éteinte, selon les recherches publiées mercredi.

Des ossements d'un dinosaure Spicomellus, à Boulemane, au Maroc, publiée par le muséum d'Histoire naturelle de Londres le 28 août 2025 ( NATURAL HISTORY MUSEUM / LUCIE GOODAYLE )

Des ossements d'un dinosaure Spicomellus, à Boulemane, au Maroc, publiée par le muséum d'Histoire naturelle de Londres le 28 août 2025 ( NATURAL HISTORY MUSEUM / LUCIE GOODAYLE )

Le Spicomellus "est l'un des plus étranges dinosaures que nous ayons jamais découverts", a expliqué Richard Butler, professeur à l'université de Birmingham (centre de l'Angleterre) et co-responsable du projet de recherche.

Il s'agit d'une "découverte incroyablement importante".

Ces fossiles "absolument bizarres" modifient la façon dont les scientifiques perçoivent l'évolution des dinosaures cuirassés, assure Susannah Maidment, du Musée d'histoire naturelle de Londres.

Si l'armure servait probablement initialement au dinosaure à se défendre, elle a sûrement été utilisée plus tard pour attirer des partenaires et impressionner les rivaux, selon Susannah Maidment, également professeure à l'université de Birmingham et co-responsable du projet.

