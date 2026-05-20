Un épisode de "fortes chaleurs" va gagner le pays depuis le Sud-Ouest, selon Météo-France

Dans le jardin des Tuileries, à Paris, le 10 septembre 2023 ( AFP / Valery HACHE )

De "fortes chaleurs" vont s'installer sur le pays dans les prochains jours, avec des températures dépassant 30 degrés jeudi et atteignant 36 degrés vendredi dans le Sud-Ouest, sans que l'on puisse parler de canicule, selon Météo-France.

"Il s'agit d'un épisode précoce de fortes chaleurs, avec des prémices d'été. Dès jeudi, les températures devraient dépasser les 30 degrés pour la première fois de l'année dans des villes comme Bordeaux, Biarritz, Agen, Auch, Toulouse", détaille le prévisionniste Sébastien Léas, ajoutant que la chaleur "s'étendra ensuite dans le Val de Loire, jusqu'aux bords de Seine".

Le bulletin de Météo-France pour jeudi prévoit des températures matinales de 7 à 11 degrés sur une grande moitié Nord, 9 à 18 degrés sur le tiers Sud. Dans l'après-midi, le mercure atteindra 22 à 27 degrés sur la moitié Nord, 25 à 30 degrés au Sud - localement 31 à 33 degrés en deçà de la Garonne.

Vendredi, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 36 degrés à Bordeaux en l'état des prévisions, qui font état de 33 degrés samedi après-midi à Rouen, 32 degrés à Nantes et Lyon, 31 degrés à Paris ou Tours.

- Alerte sur les plages -

Sur la façade atlantique, les préfectures de Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont émis une alerte aux baïnes, ces courants marins dangereux pour les baigneurs, pour les journées de fortes chaleurs de jeudi et vendredi.

"Durant ces deux jours, ces courants seront particulièrement forts et pourraient facilement entraîner les nageurs vers le large", a précisé la préfecture de la Gironde dans un communiqué, rappelant que des baigneurs emportés par ces courants se noient "chaque année".

Piscines naturelles d'apparence anodine, les baïnes se forment entre la plage et un banc de sable mais leurs forts courants peuvent rapidement entraîner vers le large.

Cet épisode de chaleur très marquée en France métropolitaine dans les prochains jours contraste nettement avec la fraîcheur enregistrée récemment.

"Nous avions une masse d'air frais arrivant du Nord-Ouest mais un anticyclone va s'installer sur le pays, avec une goutte froide de haute altitude, au large du Portugal, qui favorise une remontée d'air chaud et sec en provenance de l'Afrique subtropicale, via la péninsule ibérique: elle nous arrive de plein fouet", explique Sébastien Léas.

"Cette situation va perdurer durant plusieurs jours, avec un pic attendu en début de semaine prochaine, mais on est encore loin d'une éventuelle canicule", souligne le prévisionniste, alors que la carte de vigilance est toute verte pour l'instant.