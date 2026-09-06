Un enfant tué et sept personnes blessées par l'explosion d'un pavillon à Aubervilliers

Les décombres après l'explosion d'un pavillon à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis le 6 septembre 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Un enfant est décédé et sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une fuite de gaz qui a entraîné "l'explosion" samedi soir d'un pavillon à Aubervilliers, ont indiqué dimanche le maire de la ville et la préfecture de police de Paris.

"Un enfant est décédé à Aubervilliers, ce soir (samedi), dans l'explosion d'un pavillon rue Paul Verlaine à cause d'une fuite de gaz", a écrit tôt dimanche Sofienne Karroumi, maire d'Aubervilliers, sur son compte Facebook.

"Sept autres personnes ont été blessées dans l'accident, dont deux sont encore en urgence absolue à l'heure où j'écris ces lignes", a-t-il ajouté.

Parmi ces sept blessés figurent six membres de la famille habitant le pavillon. Le septième blessé est un passant touché par la déflagration.

L'édile a d'abord indiqué que la victime avait deux ans, avant que le parquet de Bobigny précise qu'elle avait en fait trois ans.

Le maire a rendu hommage aux pompiers, policiers et membres du Samu qui "ont lutté des heures pour éviter le pire" et qu'à ce "drame n'en succède pas un second".

Seize personnes ont été prises en charge dans un centre d'accueil, selon une source policière.

"J'ai vu une femme avec un bébé. J'ai entendu que le bébé était peut-être mort. La famille vient du Bangladesh", a témoigné auprès de l'AFP Sontosh, un voisin.

"Gros boum"

"J'étais en train de regarder la télé et tout d'un coup il y a eu une explosion, tout a tremblé, ça m'a fait très peur. J'ai entendu un gros boum, c'était comme à a guerre", a réagi Nadia Krim, qui habite en face du pavillon et se dit "encore terrorisée".

La riveraine est alors descendue dans la rue. "J'ai vu de la fumée, des gens courir. J'ai vu un père de famille qui pleurait. Ca fait mal pour les familles. Quand ça a explosé, tout est retombé sur eux", raconte-t-elle.

Un café attenant a servi de lieu d'accueil des premiers secours et l'électricité a été coupée pendant la nuit dans les immeubles des alentours.

Les décombres après l'explosion d'un pavillon à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis le 6 septembre 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Une enquête judiciaire a été ouverte sous l’autorité du parquet de Bobigny, a-t-on précisé à la préfecture de police de Paris, confirmant le bilan de cette explosion.

Samedi, vers 21H30, un pavillon s'est effondré après une explosion consécutive à une fuite de gaz. Un important dispositif de secours mobilisant 110 sapeurs-pompiers a été déployé avec des équipes cynotechniques, a-t-on détaillé de même source.

La préfecture de Seine-Saint-Denis avait prévenu samedi soir sur X d'un "incident" dans cette rue d'Aubervilliers, avec la mise en place d'un périmètre de sécurité.