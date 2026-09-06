Un enfant de 2 ans tué et sept personnes blessées par l'explosion d'un pavillon à Aubervilliers

Les décombres après l'explosion d'un pavillon à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis le 6 septembre 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Un enfant de deux ans est décédé et sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une fuite de gaz qui a entraîné "l'explosion" samedi soir d'un pavillon à Aubervilliers, ont indiqué dimanche le maire de la ville et la préfecture de police de Paris.

"Un enfant est décédé à Aubervilliers, ce soir (samedi), dans l'explosion d'un pavillon rue Paul Verlaine à cause d'une fuite de gaz", a écrit tôt dimanche Sofienne Karroumi, maire d'Aubervilliers, sur son compte Facebook.

"Sept autres personnes ont été blessées dans l'accident, dont deux sont encore en urgence absolue à l'heure où j'écris ces lignes", a-t-il ajouté, précisant que l'enfant décédé avait deux ans.

L'édile a rendu hommage aux pompiers, policiers et membres du Samu qui "ont lutté des heures pour éviter le pire" et qu'à ce "drame n'en succède pas un second".

Les décombres après l'explosion d'un pavillon à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis le 6 septembre 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Une enquête judiciaire a été ouverte sous l’autorité du parquet de Bobigny, a-t-on précisé à la préfecture de police de Paris, confirmant le bilan de cette explosion.

Samedi, vers 21H30, un pavillon s'est effondré après une explosion consécutive à une fuite de gaz. Un important dispositif de secours mobilisant 110 sapeurs-pompiers a été déployé avec des équipes cynotechniques, a-t-on détaillé de même source.

La préfecture de Seine-Saint-Denis avait prévenu samedi soir sur X d'un "incident" dans cette rue d'Aubervilliers, avec la mise en place d'un périmètre de sécurité.