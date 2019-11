Un élu RN accusé de violences conjugales

Hervé Juvin, 63 ans, élu au Parlement européen lors des élections de 2019, est également essayiste et souvent considéré comme un intellectuel de premier plan du Rassemblement national (RN). Il compte une dizaine de livres à son actif sur l'économie et l'écologie, dont une bonne partie publiée chez Gallimard. Hier soir, sa femme Isabelle s'est enfuie du domicile conjugal « par crainte d'être à nouveau frappée », comme elle l'a raconté aux policiers du commissariat du 17e arrondissement de Paris qui ont consigné leur intervention dans un rapport que Le Point a pu consulter.Car mercredi soir, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ou plutôt la giclée de bière. L'ancien conseiller de Corinne Lepage a lancé son verre de bière au visage de la mère de ses trois enfants. Elle a pu esquiver le contenant, mais pas le contenu. Auparavant, elle était parvenue à éviter ses coups. C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que, de rage, il s'est saisi de la chope, d'après les détails divulgués aux policiers. Dans sa plainte, elle a relaté plusieurs faits de violences survenus depuis juin 2018. À l'époque, on prêtait à Marine Le Pen l'idée de faire d'Hervé Juvin, « respectabilité » oblige, sa tête de liste aux élections européennes. Un projet qui a fait long feu.Lire aussi Clémentine Célarié : « J'ai été victime de violences conjugales »La plaignante a évoqué les violences passées. Comme la fois, a-t-elle dit, où...