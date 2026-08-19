"Un duel pour ma vie" : traqué par le renseignement russe, le PDG d'une start-up de drones livrant l'Ukraine raconte sa vie dans l'ombre

Stefan Thumann, patron de Donaustahl, est sorti du silence dans un entretien accordé à la chaîne allemande RTL .

Un drone FPV dans une mission près de Dnipropetrovsk, en juillet 2025 (illustration) ( AFP / ROMAN PILIPEY )

"Je livre un duel pour ma vie face au service de renseignement militaire russe". Dans une interview diffusée mardi 18 août, le PDG de Donaustahl, start-up allemande du secteur de la défense, a révélé vivre caché depuis des mois en raison d'un projet d'assassinat présumé orchestré par la Russie.

Stefan Thumann, patron du groupe a indiqué que les autorités allemandes l'avaient averti, fin 2025, de ce complot des services de renseignement russes. "Je change constamment de lieu (de résidence), je bénéficie d'une protection rapprochée 24 heures sur 24 ; ma vie privée a cessé d'exister", a affirmé le PDG de cette entreprise qui fabrique notamment des drones d'attaque et de reconnaissance ainsi que des logiciels pour drones militaires.

Le "Maus" de Donaustahl, symbole de la guerre nouvelle génération

Le cas de Donaustahl est typique de plusieurs jeunes pousses exerçant initialement dans d'autres secteurs, avant de prendre le virage de l'industrie de défense dans le contexte du conflit en Ukraine. Fondée en 2020, la start-up fabriquait au départ des équipements pour le tir sportif, avant d'ouvrir un nouveau champ d'activité dans les premiers mois de l'invasion russe à grande échelle.

Donaustahl produit ainsi notamment le quadricoptère d'attaque Maus, conçu comme un drone FPV pouvant être utilisé pour diverses missions, de la reconnaissance à l'attaque en tant que vecteur de munition rôdeuse, ou drone kamikaze.

Utilisé par des unités des forces armées ukrainiennes, le "Maus" peut ainsi être utilisé plusieurs fois pour des missions de largage avant de terminer sa vie dans une mission suicide. Selon le Spiegel , des essaies ont même été menés pour équiper le Maus d'un canon embarqué.

La guerre en Ukraine, sa "propre guerre personnelle"

En mars dernier, le parquet allemand a annoncé l'arrestation de deux personnes qualifiées d'"agents jetables" — car elles sont souvent recrutées pour des sommes modiques et peu formées — qui auraient espionné M. Thumann afin de préparer son meurtre. La menace qui pèse sur lui pourrait ne pas pour autant être écartée, selon les informations de ces médias. RTL a en effet cité un parlementaire allemand assurant que les préparatifs en vue d'éliminer M. Thumann étaient très avancés et que l'utilisation d'un agent neurotoxique était pour ce faire prévue.

Ce patron a raconté qu'après le "choc" que lui avait causé la découverte de ce projet de l'assassiner, il avait rédigé son testament et rempli une carte de donneur d'organes.

"Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas vraiment à mon âge", a confié M. Thumann qui dort à côté de son ordinateur et se met au travail dès son réveil pour éviter de trop penser à sa situation. Le conflit en Ukraine est devenu "ma propre guerre personnelle", a-t-il souligné.

Donaustahl figure parmi les nombreuses start-up allemandes spécialisées dans les technologies liées à la défense qui ont gagné en notoriété en mettant au point des drones de pointe, lesquels jouent un rôle central dans les opérations militaires en Ukraine. En 2024, les Etats-Unis ont déjoué un complot russe destiné à tuer Armin Papperger, le PDG de Rheinmetall, le plus grand groupe de défense allemand et un fournisseur majeur de munitions et d'armes à l'Ukraine, selon un reportage de CNN.