Un drone russe frappe un site de stockage de combustible nucléaire près de Tchernobyl

(Actualisé avec Zelensky)

Un drone russe a frappé un site de stockage de combustible nucléaire usagé près de la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, ont annoncé dimanche des responsables ukrainiens.

"Aujourd'hui, les Russes ont de nouveau frappé le territoire spécial autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Un 'shahed' a touché l'un des bâtiments de l'installation centralisée de stockage du combustible usagé", a écrit sur X le président ukrainien Volodimir Zelensky, en référence à un drone de fabrication iranienne souvent utilisé par l'armée russe.

"Une infrastructure extrêmement critique – et une frappe russe extrêmement ignoble", ajoute le président ukrainien.

Dans des communiqués distincts, l'état-major général de Kyiv et l'agence atomique d'État indiquent que les niveaux de radiation restent stables et qu'aucun blessé n'a été signalé.

(Reportage de Dan Peleschuk Version française Elizabeth Pineau)