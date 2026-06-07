 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un drone russe frappe un site de stockage de combustible nucléaire près de Tchernobyl
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 10:58

(Actualisé avec Zelensky)

Un drone russe a frappé un site de stockage de combustible nucléaire usagé près de la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, ont annoncé dimanche des responsables ukrainiens.

"Aujourd'hui, les Russes ont de nouveau frappé le territoire spécial autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Un 'shahed' a touché l'un des bâtiments de l'installation centralisée de stockage du combustible usagé", a écrit sur X le président ukrainien Volodimir Zelensky, en référence à un drone de fabrication iranienne souvent utilisé par l'armée russe.

"Une infrastructure extrêmement critique – et une frappe russe extrêmement ignoble", ajoute le président ukrainien.

Dans des communiqués distincts, l'état-major général de Kyiv et l'agence atomique d'État indiquent que les niveaux de radiation restent stables et qu'aucun blessé n'a été signalé.

(Reportage de Dan Peleschuk Version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank