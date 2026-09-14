Un drone présumé russe repêché au large de la Pologne

L'armée polonaise a repêché au large de la côte de la mer Baltique, dans le nord du pays, ce qui s'apparente à un drone russe, a déclaré lundi le ministre de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

La Pologne, pays membre de l'Otan, a été le théâtre à plusieurs reprises d’incursions de drones en marge des attaques aériennes entre la Russie et l'Ukraine.

"L'armée a localisé et récupéré un drone dans la mer Baltique, près de la plage de Rusinowo, à proximité de Jaroslawiec", a écrit Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sur X.

"Une première inspection indique qu’il s’agit d’un drone militaire russe", a-t-il ajouté.

Dimanche, un drone russe a percuté un train de voyageurs à destination de Varsovie à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, peu après le passage de plusieurs diplomates européens sur cette même ligne.

(Bureau de Reuters; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)