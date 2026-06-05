Un drone naval explose dans le port roumain de Constanta

Un drone naval de modèle identique à ceux utilisés dans le cadre de la guerre en Ukraine a explosé sans faire de victime vendredi près d'un terminal pétrolier à Constanta, port de Roumanie sur la mer Noire, a déclaré le ministère roumain de la Défense.

Le port a été évacué et les habitants des zones proches du littoral ont été invités à se mettre à l'abri tandis que deux hélicoptères surveillaient le secteur à la recherche d'autres drones éventuels, a dit Raed Arafat, vice-ministre roumain de l'Intérieur.

"Nous savons désormais qu'il y a un risque d'auto-explosion, nous avons ordonné (...) l'évacuation au cas où il y ait d'autres drones", a-t-il déclaré. "Nous ne paniquons pas, ces mesures sont purement préventives."

Cette explosion survient une semaine après qu'un drone russe s'est écrasé contre un immeuble résidentiel à Galati, ville roumaine proche de la frontière avec l'Ukraine, faisant deux blessés.

Membre de l'Union européenne et de l'Otan, la Roumanie a fait état de 28 incursions de drones russes dans son espace aérien depuis que la Russie a entrepris de bombarder des ports ukrainiens sur le Danube, qui définit sa frontière avec l'Ukraine près de la mer Noire.

Des débris de drones ukrainiens sont aussi parfois tombés en territoire roumain.

(Luiza Ilie, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)