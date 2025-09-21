Un drone israélien tue cinq personnes au Sud-Liban, dont 3 enfants

(Actualisé avec déclaration de l'armée israélienne §§ 1 et 5)

Une frappe de drone israélienne a tué cinq personnes, dont trois enfants, dimanche dans la ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, a déclaré le ministère libanais de la Santé, l'armée israélienne disant de son côté avoir éliminé un membre du Hezbollah et "regretter" la mort de civils.

Selon l'agence de presse d'Etat libanaise (ANI), la frappe qui a détruit une moto et une voiture a également fait deux blessés.

Le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré dans un communiqué qu'un père et ses trois enfants figuraient parmi les morts, la mère étant blessée. Il a précisé qu'ils avaient la nationalité américaine.

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a dénoncé "un crime flagrant contre des civils et un message d'intimidation visant nos concitoyens qui retournent dans leurs villages dans le Sud".

L'armée israélienne, affirmant avoir visé un membre du Hezbollah, a dit dans un communiqué qu'elle "regrette tout préjudice causé à des personnes non impliquées et s'efforce de minimiser autant que possible les dommages".

(Laila Bassam, version française Tangi Salaün)