Un drone abattu par un avion de l'Otan au-dessus de la Lituanie

Un avion de chasse de l'Otan a abattu un drone au-dessus de la Lituanie dans la nuit de lundi à mardi, peu après minuit, a déclaré le centre lituanien de gestion de crise, ajoutant n'avoir pas pu déterminer dans l'immédiat l'origine de l'appareil.

Un porte-parole du centre a déclaré que le drone arrivait vraisemblablement de Biélorussie et a été abattu près du village de Pratkunai, dans le sud de la Lituanie, à proximité de la deuxième plus importante ville du pays, Kaunas.

Plus tôt dans la soirée, une alerte au drone avait été émise pour la capitale lituanienne Vilnius et ses environs.

Dans le cadre d'une mission de défense aérienne de la région, des avions de chasse de l'Otan patrouillent l'espace aérien de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie depuis que les trois pays baltes ont rejoint l'Alliance en 2004.

Les avions de l'Otan ont abattu plus tôt cette année des drones ukrainiens qui s'étaient égarés au-dessus de l'Estonie puis de la Lettonie. Kyiv a imputé ces incidents aux outils électromagnétiques utilisés par la Russie pour perturber l'aiguillage des drones ukrainiens.

(Andrius Sytas; version française Jean Terzian)