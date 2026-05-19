Un drone abattu par la chasse de l'Otan au-dessus de l'Estonie

Un chasseur de l'Otan a abattu mardi une drone ukrainien présumé au-dessus de l'Estonie, tandis que la Lettonie voisine a émis une alerte après l'entrée d'un drone dans son espace aérien.

Depuis mars, plusieurs drones de l'armée ukrainienne, qui intensifie ses frappes de longue portée contre l'ennemi russe, ont été détectés dans les espaces aériens de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie, pays membres de l'Otan et frontaliers de la Russie.

La Première ministre lettone Evika Silina a présenté jeudi dernier sa démission et celle de son gouvernement après que deux drones ukrainiens, vraisemblablement déviés par la défense aérienne russe, se sont écrasés sur le territoire de la Lettonie le 7 mai. Un autre engin avait chuté en Lettonie en mars.

Tenue responsable de ces failles sécuritaires, la coalition au pouvoir à Riga a implosé.

En Estonie, le drone suspect s'est introduit mardi dans l'espace aérien aux alentours de midi, heure locale (09h00 GMT), en provenance de Russie et en direction du sud-est de l'Etat balte, a précisé l'armée estonienne dans un communiqué.

Il a été abattu à 12h14 (09h14 GMT) par un appareil roumain de la chasse de l'Otan, qui a tiré un missile.

"L'incident s'est produit dans les conditions d'une guerre électronique intense, dont l'espionnage et le brouillage GPS, menée par la Russie", indique l'état-major estonien.

Il ajoute que le drone était sous surveillance avant son incursion dans l'espace aérien estonien et que la décision a été prise de le neutraliser pour "minimiser l'impact sur la population et les infrastructures civiles".

L'Otan a confirmé qu'un chasseur de l'armée de l'air roumaine avait abattu un drone dans l'espace aérien estonien et qu'une enquête était en cours. L'alliance se dit "prête et capable de réagir à quelque menace aérienne potentielle".

En Lettonie, l'alerte aérienne a donné lieu à des scènes de panique dans les localités frontalières de la Russie. Le trafic ferroviaire a été interrompu, les examens scolaires nationaux ont été suspendus, et des commerces ont fermé, selon les médias locaux.

On ignore à ce stade s'il s'agissait du même drone abattu en Estonie ou d'un engin différent.

L'Estonie et la Lettonie jugent Moscou responsables de ces incursions, soulignant que l'Ukraine a le droit de viser des cibles russes.

"Ces incidents sont le résultat direct de la guerre et des provocations de la Russie. L'Estonie renforce sa coopération avec l'Ukraine pour rehausser ses capacités anti-aériennes et anti-drones", a déclaré sur X le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a annoncé la semaine dernière l'envoi d'experts en Lettonie pour l'aider à se protéger contre les menaces aériennes.

(Reportage Andrius Sytas à Vilnius, Janis Laizans à Riga and Essi Lehto à Helsinki, Lili Bayer à Bruxelles, Niklas Pollard à Stockholm, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)