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Un drone a coulé un navire dans la zone économique bulgare de la mer Noire - PM
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 10:46

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Une attaque de drone sur un bateau qui naviguait dans la zone économique bulgare de la mer Noire a été coulé et l'équipage du navire est à ce stade porté disparu, a déclaré le Premier ministre bulgare Rouman Radev.

Des médias locaux, rapportant cet incident, ont également fait état d'un deuxième navire endommagé, ajoutant qu'il s'agissait de deux bateaux de marchandises.

Le bureau de la présidente bulgare Iliana Iotova avait confirmé cette attaque survenue dans le pays, un membre de l'Otan, dans un communiqué envoyé par courriel, sans toutefois fournir de détails.

(Ivana Sekularac, Version française Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 10:52

    Ca commence toujours là où l'on ne se doute pas naturellement.

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