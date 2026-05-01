Fleury enterre Le Puy, Versailles et Orléans manquent une opportunité

Fleury se libère !

C’est la grosse affaire du soir en National : toujours en course pour la montée en Ligue 2, Fleury-Mérogis a enregistré un neuvième match de rang sans défaite, ce vendredi. Et avec la manière, en plus, en ne faisant qu’une bouchée du Puy-en-Velay (4-0), qui devait gagner pour continuer d’y croire. Manqué, donc, et le Puy découvrira bel et bien la Ligue 3 la saison prochaine. Pour Fleury, actuel troisième, il faudra espérer un faux-pas de Sochaux, samedi, contre Valenciennes. Le meilleur buteur du championnat, Kévin Farade, a encore frappé, et les locaux ont aussi pu compter sur un doublé de Jonathan Rivas pour plier l’affaire dès la mi-temps (3-0).…

AL pour SOFOOT.com