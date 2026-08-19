Un deuxième suspect dans l'affaire Nord Stream arrêté en Croatie

Un deuxième suspect accusé d'avoir participé aux explosions survenues en 2022 sur le gazoduc Nord Stream a été arrêté en Croatie et sera extradé vers l'Allemagne, ont déclaré mercredi les procureurs allemands.

Dans son communiqué, le parquet fédéral a identifié ce ressortissant ukrainien uniquement sous le nom de Vladimir Z., précisant qu’il avait été arrêté dans la ville côtière croate de Pula par les forces de police locales, qui agissaient en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

En juillet, le parquet avait engagé des poursuites pénales contre un autre Ukrainien, l’ancien officier de l’armée Serhii K., pour son implication dans ces explosions, l’accusant d’avoir agi pour le compte d’entités étatiques ukrainiennes.

Dans leur communiqué publié mercredi, les procureurs ont indiqué que Vladimir Z., plongeur certifié, faisait partie d’un groupe dirigé par Serhii K. qui avait placé des explosifs sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, près de l’île danoise de Bornholm.

La Russie et les pays occidentaux ont qualifié de "sabotage" les explosions de septembre 2022, qui ont suivi l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou en février de la même année.

Les explosions ont endommagé le gazoduc Nord Stream 1, une voie vitale pour les exportations de gaz russe vers l’Europe, ainsi que la branche Nord Stream 2, qui n’était pas encore mise en service.

Au moment de l’attaque présumée, Moscou venait de suspendre les livraisons de gaz via Nord Stream 1, invoquant les sanctions occidentales et des problèmes techniques, bien que l’Europe l’ait accusée d’utiliser l’approvisionnement énergétique comme une arme.

(Rédigé par Ludwig Burger, Version française Matthieu Huchet, édité par Jean-Stéphane Brosse)