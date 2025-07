Un défenseur français débarque en Premier League

Il est né à Monaco, ce n’est pas banal.

« En France, j’étais dans ma zone de confort. J’habitais à côté, je voyais ma famille tous les jours, il faisait beau : j’avais tout pour être tranquille et peut-être que je pensais parfois un peu moins au foot. En arrivant à Eindhoven, je n’avais plus qu’à penser à ça. » Parti au PSV Eindhoven en 2019 pour jouer plus de 200 matchs avec les Néerlandais et gagner deux championnats et deux coupes, Olivier Boscagli dit au revoir aux clubs Rouge et Blanc. Après Nice, Nîmes et donc Eindhoven, le défenseur français s’est officiellement engagé à Brighton ce mercredi. L’ancien Niçois va découvrir la Premier League à 27 ans, et devrait y rester longtemps. Il est en effet lié avec les Seagulls , huitièmes du dernier championnat anglais, jusqu’en 2030. Le défenseur Italien Diego Coppola. a aussi été transféré à Brighton.…

UL pour SOFOOT.com