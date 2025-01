Un crachat et six matchs de suspension pour la gâchette du Championship

Un crachat et six matchs de suspension pour la gâchette du Championship

100% de ceux qui ont déjà fait une partie de crache-crache le regrettent.

Borja Sainz, meilleur buteur du Championship,a écopé de six matchs de suspension . Une très lourde sanction pour l’attaquant de Norwich, qui avait pété les plombs en crachant sur Chris Mepham, défenseur de Sunderland , en décembre. L’Espagnol a accepté la sentence sans broncher et a présenté ses excuses vendredi : « Cracher sur un adversaire n’est pas du tout dans mes habitudes et ma réaction à ce moment-là était inacceptable. Je regrette profondément mes actes et j’en assume l’entière responsabilité. Je veux m’excuser directement auprès de Chris Mepham pour mon comportement, ainsi qu’envers mes coéquipiers, notre staff et nos fans. » …

QB pour SOFOOT.com