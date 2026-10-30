Un convoi humanitaire part à destination de la ville d'Oleshky, en Ukraine, contrôlée par la Russie, selon *Izvestia*

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Un convoi humanitaire s'est mis en route dans la nuit en direction de la ville d'Oleshky, dans le sud de l'Ukraine, contrôlée par les Russes, transportant notamment de la nourriture et des fournitures médicales, a indiqué vendredi le journal russe Izvestia.

Cette initiative fait suite à plusieurs semaines d’efforts visant à organiser une opération de secours pour les habitants de cette ville en situation de grande précarité, prise par les forces russes peu après l’invasion de son petit voisin par Moscou en février 2022.

Izvestia a diffusé des extraits vidéo mettant en scène la commissaire russe aux droits de l’homme, Lana Lantratova, ainsi que des images d’autocars garés le long d’une route.

Des journalistes venus de pays tels que la France, l’Italie, la Russie, l’Ukraine et les États-Unis accompagneraient le convoi, a-t-il ajouté.

Jeudi, la Russie et l’Ukraine ont déclaré que les opérations de déminage avaient été menées à bien autour d’Oleshky et que l’opération humanitaire était prête à débuter, afin d’acheminer l’aide aux habitants et de permettre à certains de partir.

Ailleurs en Ukraine, la Russie a frappé une installation industrielle près de Kremenchuk tout en ciblant la capitale, Kyiv, et Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, provoquant des incendies, ont déclaré des responsables sur l’application de messagerie Telegram, après les frappes meurtrières la veille.

La capitale russe, Moscou, a repoussé une attaque de drones, a déclaré son maire.