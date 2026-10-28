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Un conseil de défense se réunit mercredi pour préparer les manifestations du week-end
information fournie par AFP 28/10/2026 à 12:09

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Des fourgons de gendarmerie et de police sont stationnés porte de Vincennes à Paris le 24 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Des fourgons de gendarmerie et de police sont stationnés porte de Vincennes à Paris le 24 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Un conseil de défense se réunissait mercredi afin de préparer le dispositif de maintien de l'ordre "du week-end à venir et des manifestations suivantes" et ainsi "prévenir le défaut d'anticipation" du 17 octobre, a fait savoir l'Elysée.

Cette réunion sera l'occasion de faire un "retour d'expérience du week-end passé", qui s'est déroulé sans incident majeur, a ajouté la présidence, disant vouloir "maintenir un haut niveau de vigilance". Une nouvelle journée de manifestations est prévue le samedi 31 octobre.

Lors du conseil des ministres, le président Emmanuel Macron est intervenu pour exposer "trois axes" à examiner: "l'ordre, les négociations et l'accompagnement", a assuré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, lors de son compte-rendu.

Rappelant la volonté de l'exécutif d'être "intraitable face aux factieux et aux délinquants", il a selon elle "remercié vivement les forces de l'ordre pour leur mobilisation exceptionnelle".

"C'est cet ordre qui continuera de prévaloir" pour les deux prochaines journées annoncées: à l'appel des Gilets jaunes samedi, puis à l'appel des syndicats le 5 novembre.

Le président a en outre rappelé, selon Maud Bregeon, que les revendications des manifestants "lycéennes, étudiantes, sociales", devaient être "écoutées et sont légitimes".

Enfin, "une attention toute particulière a été demandée par le président de la République au gouvernement" pour les commerçants touchés par ces manifestations, grâce au fonds pour les commerçants, grâce au chômage partiel, grâce à la mobilisation des assurances, a précisé la porte-parole.

Elle a ajouté qu'"une attention particulière (serait) portée à la baisse d'activité dans les centres-villes, singulièrement à l'approche des fêtes de Noël", avec "une adaptation des tracés de mobilisation en conséquence", en dehors des centres-villes, comme ça a été le cas à Paris samedi dernier.

17 octobre
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