Un commando américain est intervenu sur un navire reliant la Chine à l'Iran, selon le WSJ

Un commando des forces spéciales américaines a arraisonné en novembre dans l'océan Indien un navire en provenance de Chine et à destination de l'Iran et a saisi des marchandises à potentiel usage militaire, rapporte vendredi le Wall Street Journal, citant des responsables américains.
La cargaison du navire comprenait des marchandises susceptibles de servir à l'arsenal conventionnel iranien et a été détruite, a dit l'un de ces responsables.
Le commando américain est intervenu à plusieurs centaines de kilomètres des côtes du Sri Lanka et le navire a par la suite été autorisé à repartir, selon le Wall Street Journal.
(Jasper Ward, version française Bertrand Boucey)
