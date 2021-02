Emmanuel Faber est à nouveau sous pression des investisseurs. L'américain Artisan Partners, troisième actionnaire de Danone, détenteur de plus de 3 % du capital (1,6 milliard de dollars en actions), a rendu public, jeudi 11 février, un courrier adressé à l'un des administrateurs de l'entreprise, Gilles Schnepp, qui préside le comité « Stratégie et Transformation » au sein du board. « Un changement urgent est nécessaire pour éviter un dommage permanent aux marques emblématiques du groupe et à sa position de marché », est-il écrit. Ces investisseurs réclament la scission des fonctions de président et directeur général, occupées par le seul Emmanuel Faber. Ils souhaitent aussi que les administrateurs issus de l'ère Franck Riboud, le prédécesseur de Faber, quittent le conseil de l'entreprise.

Le patron de Danone a déjà fait l'objet de critiques d'investisseurs ces derniers mois. Parmi eux, Bluebell Capital. Dans un courrier envoyé aux administrateurs en novembre dernier, et révélé en janvier, ce fonds activiste réclamait également un changement de gouvernance avec le départ d'Emmanuel Faber et la dissociation des fonctions de président et de directeur général. Interrogé sur à ce sujet, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui s'était dit opposé il y a quelques semaines au rachat de Carrefour par Couche-Tard au nom de la souveraineté alimentaire, s'est déclaré « vigilant » sur la situation chez

