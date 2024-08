Un champion olympique irlandais hospitalisé après avoir nagé dans la Seine

Pas de chance. Après sa médaille d'or sur le 800 mètres en nage libre et le bronze sur le 1 500 mètres aux Jeux de Paris 2024, l'Irlandais Daniel Wiffen avait été désigné comme porte-drapeau de sa délégation à la cérémonie de clôture des JO. Un virus à l'estomac l'aura finalement privé de ce moment, quelques jours après que l'athlète a nagé dans la Seine.

« Merci à tous ceux qui m'ont contacté. Je suis incroyablement déçu d'avoir manqué l'opportunité d'être porte-drapeau hier soir », a écrit le champion sur le réseau social X, lundi 12 août au petit matin, au lendemain de l'événement qui se déroulait au Stade de France après deux semaines de compétition.

« Hier, je me suis précipité à l'hôpital, car j'étais très malade à cause d'un virus pour lequel je suis soigné, et je me sens mieux maintenant. J'espère que tout le monde passe une bonne soirée et j'espère être suffisamment en forme pour voir revoir tout le monde quand nous serons de retour à la maison », a poursuivi Daniel Wiffen dans son message.

Cet incident survient deux jours après que Daniel Wiffen a nagé le 10 kilomètres en eau libre dans la Seine, le vendredi 9 août. Une course qu'il a qualifiée auprès d'un média irlandais de « pire chose qu'il n'ait jamais faite » une fois l'épreuve terminée. Arrivé en 18e