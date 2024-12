information fournie par So Foot • 20/12/2024 à 10:36

Un champion du monde argentin de retour après un an d’absence

Qui l’avait oublié ?

Éloigné des terrains depuis plus d’un an, la faute à des blessures à répétition à l’épaule, Juan Foyth (26 ans) a enfin effectué son retour sous le maillot du Villarreal CF ce mercredi , lors de la réception du Rayo Vallecano (1-1). Une délivrance pour le champion du monde argentin ainsi que pour le public de l’Estadio de la Cerámica, qui l’a chaudement acclamé lors de son entrée à la 74 e minute de jeu. De quoi donner le sourire au défenseur central, dans un entretien accordé à Marca et publié ce jeudi : « Il y a eu de nombreux mois pendant lesquels j’ai eu le soutien de beaucoup de gens, mais ils ont été difficiles. Je ne m’attendais pas à un tel accueil, donc je suis très reconnaissant envers les fans. »…

