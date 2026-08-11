Un cargo attaqué en mer Rouge, quatre morts - ministère yéménite

(Actualisé avec nouveau bilan en mer Rouge, indications au sujet d'une autre attaque de navire)

Un cargo a été attaqué mardi par les Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb, causant la mort de quatre membres d'équipage, ont déclaré mardi des responsables des garde-côtes et du gouvernement yéménites.

Des sources de la sécurité maritime ont dit à Reuters qu'un petit cargo avait été pris pour cible en mer Rouge, mais que le sort de l'équipage restait incertain. Il s'agit du Tihamah, battant pavillon tanzanien.

Si le décès de membres d'équipage était confirmé, il s'agirait des premières victimes d'une attaque des Houthis contre un navire depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran depuis le 28 février.

Les Houthis ont décrété le mois dernier un blocus naval contre l'Arabie saoudite en mer Rouge, en réponse à ce qu'ils ont qualifié de "siège saoudien".

Les Houthis n'ont pas encore revendiqué cette attaque, qui, selon le ministère des Transports yéménite, aurait coûté la vie à trois marins pakistanais et un indonésien. Le cargo avait appareillé du port omanais de Salalah et devait faire escale à Djibouti.

Les attaques dans le détroit de Bab el-Mandeb ont accru les difficultés pour les compagnies de fret maritime dont l'activité est déjà mise à mal par la fermeture du détroit d'Ormuz.

Selon les données de Kpler, 32 navires en moyenne ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb la semaine dernière. Avant le blocus, 50 navires en moyenne transitaient chaque jour par ce détroit.

UN NAVIRE AURAIT ÉTÉ TOUCHÉ PAR UN MISSILE AMÉRICAIN

Dans un incident séparé, le porte-conteneurs Vela Nova, battant pavillon panaméen, a été touché par un missile lors d'une attaque au large du Pakistan alors qu'il faisait route vers le golfe d'Oman, ont indiqué des sources spécialisées dans la sécurité maritime à Reuters.

Le Wall Street Journal rapporte que le navire a été attaqué par un hélicoptère américain, qui a tiré un missile Hellfire sur le gouvernail du porte-conteneurs après que celui-ci a tenté de contourner le blocus américain mis en place pour des navires devant approvisionner l'Iran.

Le Commandement central américain n’a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Si cette information est confirmée, il s'agirait du 12e navire attaqué par les forces américaines depuis l'annonce de ce blocus en avril et du troisième depuis sa réimposition le 14 juillet.

Le navire avait récemment fait escale à Mumbai et à Port Klang, en Malaisie, où des navires liés à l'Iran ont été repérés, a déclaré Charlie Brown, conseiller principal au sein du groupe de défense américain United Against Nuclear Iran (UANI), qui surveille le trafic des pétroliers liés à l’Iran à l'aide de systèmes de suivi des navires et de satellites.

"Le fait que les États-Unis auraient immobilisé et intercepté le Vela Nova, battant pavillon panaméen, près de la ligne de blocus dans le golfe d’Oman, après sa récente escale à Mumbai aux côtés de ces navires, souligne la vigilance accrue dont font désormais objet les navires liés à l'Iran", a-t-il ajouté.

Le navire aurait été touché à environ 71 milles marins au large des côtes pakistanaises, a dit pour sa part Vanguard, société britannique de gestion des risques maritimes.

Le Centre des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a également indiqué avoir reçu un rapport faisant état d'un incident impliquant un porte-conteneurs.

(Mohammed Ghobari à Aden, avec la contribution de Jonathan Saul à Londres et Nerijus Adomaitis à Oslo ; version française Tangi Salaün et Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu)