Un budget "régressif" : la CGT appelle à la grève dans la fonction publique le 29 septembre

"Il y en a assez de ce cauchemar sans fin du macronisme", a insisté la secrétaire générale de la CGT.

Sophie Binet à Carcassonne, le 7 juillet 2026. ( AFP / LOIC VENANCE )

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a appelé mardi 1er septembre les fonctionnaires à se mettre en grève le 29 septembre, notamment pour les salaires et les services publics.

"J'appelle tous les agents publics qui nous écoutent à se mettre en grève pour que toutes celles et ceux qui passent leur temps à stigmatiser les fonctionnaires, à dire que les fonctionnaires coûtent cher, voient ce que c'est une journée noire sans services publics" , a martelé Sophie Binet sur France 2 .

"Le seul moyen d'être entendu, c'est de se mobiliser", a tranché la dirigeante, promettant "beaucoup de mobilisations, avec un "point d'orgue", le 29 septembre.

"Budget régressif"

Début juillet, Bercy avait exclu toute augmentation généralisée des salaires dans la fonction publique en 2026 pour des raisons de coûts, avançant quelques propositions ciblées sur les rémunérations et les carrières lors d'une réunion avec les syndicats. Les huit organisations syndicales représentatives dans la fonction publique (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC, FO et FA-FP) avaient quitté la réunion au bout de deux heures, appelant à une mobilisation le 29 septembre.

Mardi, Sophie Binet est montée d'un cran, appelant à "une grande grève pour (les) salaires et (les) services publics", à l'heure où le gouvernement prépare le budget 2027, dans un contexte de difficulté économique.

"Nous pensons qu'il faut tout faire pour empêcher un budget régressif, a insisté la secrétaire générale de la CGT. Il y en a assez de ce cauchemar sans fin du macronisme."

"Si le gouvernement propose un budget avec des mesures d'austérité pour les travailleurs, il va accentuer la récession et mettre le pays en difficulté économique", a-t-elle analysé.