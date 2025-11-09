Un bateau transportant des Rohingyas fait naufrage au large de la Malaisie

Un bateau transportant des migrants de la minorité musulmane des Rohingyas a fait naufrage près de la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie, a déclaré dimanche l'agence maritime malaisienne, faisant état de centaines de disparus, ainsi que de sept morts et 13 personnes secourues.

Les sauveteurs ont ratissé samedi une zone de 170 miles nautiques carrés près de l'île de Langkawi après qu'un bateau avec 300 personnes à bord a quitté trois jours plus tôt l'État birman de Rakhine, a déclaré le chef de l'agence maritime pour la zone, Romli Mustafa.

L'État de Rakhine est en proie depuis des années à des conflits, à la faim et à des violences ethniques visant principalement les Rohingyas.

Chassés de cet État à la suite d'une répression militaire brutale en 2017, quelque 1,3 million de Rohingyas vivent en tant que réfugiés dans des camps densément peuplés au Bangladesh voisin.

Le média d'État malaisien Bernama a cité le chef de la police de la province de Kedah, Adzli Abu Shah, déclarant que les migrants avaient d'abord embarqué à bord d'un grand navire en provenance de Birmanie, mais qu'ils avaient ensuite reçu l'ordre de passer à bord de trois bateaux plus petits, transportant chacun une centaine de personnes, afin de ne pas être repérés en s'approchant de la Malaisie.

Le sort des deux autres bateaux n'est pas connu et une opération de recherche et de sauvetage est en cours, a-t-il ajouté.

Confrontés à des violences en Birmanie et à des conditions de vie de plus en plus difficiles au Bangladesh, les Rohingyas des deux pays se lancent régulièrement des voyages périlleux en mer, notamment vers la Malaisie.

Plus de 5.100 Rohingyas ont embarqué à bord de bateaux pour quitter la Birmanie et le Bangladesh entre janvier et début novembre cette année et près de 600 personnes sont mortes ou portées disparues, selon les données de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés.

(Reportage Ashley Tang et Devjyot Ghoshal, version française Benjamin Mallet)