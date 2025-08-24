 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un bateau de migrants secouru en Méditerranée, trois jeunes sœurs découvertes noyées
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 12:20

Trois jeunes sœurs se sont noyées lorsque le canot pneumatique qui les transportait avec des dizaines d'autres migrants s'est trouvé en difficulté en mer Méditerranée, entre la Libye et l'Italie, a annoncé dimanche une association allemande de sauvetage en mer. Selon Resqship, les corps des sœurs âgées de 9, 11 et 17 ans ont été retrouvés à l'intérieur du bateau "dangereusement surpeuplé", qui naviguait sur une mer agitée. L'organisation n'a pas précisé la nationalité des trois filles défuntes.

Parmi les 65 personnes secourues par le Nadir, le navire de l'association, figurent trois femmes enceintes, des enfants et un bébé de sept mois. Une personne tombée par-dessus bord lors de la traversée est portée disparue, ajoute Resqship dans un communiqué.

Le bateau pneumatique avait quitté Zuwara, en Libye, dans la nuit de vendredi à samedi.

Les garde-côtes italiens ont évacué 14 personnes - des migrants nécessitant des soins médicaux et leurs proches - samedi après-midi et les ont emmenées sur l'île de Lampedusa, dans le sud de l'Italie, où le Nadir a accosté plus tard dans la journée avec les autres survivants et les corps des trois jeunes filles.

(Reportage de Giulio Piovaccari ; version française Elizabeth Pineau)

L'offre BoursoBank