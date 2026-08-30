Un bateau avec environ 270 personnes coule au large de Chypre - médias

(Actualisé avec précisions)

Un bateau transportant environ 270 personnes a chaviré dimanche au large des côtes de la partie nord de Chypre, déclenchant une opération de recherche et de sauvetage qui est toujours en cours, ont rapporté les médias chypriotes turcs.

Murat Senkul, le maire de la ville de Kyrenia, a déclaré à la chaîne CNN Turk que 159 des 258 passagers à bord du navire avaient été retrouvés.

Le journal Kibris a rapporté que l'embarcation, décrite par certaines sources comme un catamaran, a commencé à prendre l'eau à environ six kilomètres des côtes. Des ambulances ont été dépêchées sur place.

(Rédigé par Michele Kambas; avec la contribution de Daren Butler; version française Claude Chendjou)