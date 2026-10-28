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Un assaillant abattu par la police devant l'ambassade d'Israël à Belgrade
information fournie par AFP 28/10/2026 à 10:50

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Des forces de l’ordre serbes montent la garde devant l’entrée de l’ambassade d’Israël à Belgrade le 28 octobre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Des forces de l’ordre serbes montent la garde devant l’entrée de l’ambassade d’Israël à Belgrade le 28 octobre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Un "partisan de l'État islamique" a été abattu par un gendarme dans la nuit de mardi à mercredi devant l'ambassade d'Israël à Belgrade après l'avoir attaqué en criant "Allah Akbar", a indiqué mercredi le ministère serbe de l'Intérieur.

L'attaque, commise par un mineur, a eu lieu à 00H15 (23H15 GMT) et a "légèrement blessé" le membre de la gendarmerie "qui assurait la protection" de la représentation diplomatique, a déclaré le ministre de l'Intérieur sortant Ivica Dacic dans un communiqué, invoquant un "attentat terroriste".

"Il a été ordonné de porter le niveau de menace terroriste au degré le plus élevé possible et de renforcer la présence de la police aux endroits clés", a ajouté le ministère.

Il a précisé que cela impliquait un renforcement des contrôles et de la présence des forces de police sur les sites présentant une importance particulière pour la sécurité, y compris les infrastructures et les lieux où se rassemblent un grand nombre de citoyens.

Selon le ministère, l'individu muni de deux couteaux, abattu par légitime défense, était surveillé. Sur son profil Instagram, il arborait le drapeau noir et l'emblème de l'organisation État islamique.

Devant l'ambassade, des journalistes de l'AFP ont vu des policiers des forces spéciales, armés, garder l'entrée et patrouiller dans la rue.

Un membre des forces de l’ordre serbes stationne devant l’ambassade israélienne à Belgrade le 28 octobre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Un membre des forces de l’ordre serbes stationne devant l’ambassade israélienne à Belgrade le 28 octobre 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré dans un message publié sur X qu'aucun membre du personnel de sa représentation n'avait été blessé et qu'il enquêtait sur l'incident.

En 2024, un converti à l'islam de 25 ans armé d'une arbalète, originaire d'un village près de Belgrade, avait grièvement blessé un policier qui gardait l'ambassade israélienne, avant d'être abattu par la police.

Des élections législatives ont eu lieu mardi en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son rival Gadi Eisenkot sont donnés à égalité, mais sans majorité, et tous deux se disent prêts à former un gouvernement.

En Serbie, des législatives ont aussi eu lieu dimanche et l'opposition portée par un mouvement étudiant qui s'opposait au nationaliste Aleksandar Vucic l'a largement emporté.

De vastes rassemblements de ses partisans ont eu lieu dimanche et lundi.

Les résultats officiels n'ont pas encore été proclamés.

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