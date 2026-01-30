Un ancien présentateur de CNN arrêté après une manifestation dans une église du Minnesota

par Jana Winter et Andrew Goudsward

Don Lemon, un ancien présentateur de CNN, a été arrêté jeudi pour avoir participé à une manifestation dans une église du Minnesota, ont déclaré vendredi son avocat et un responsable du ministère de la Justice.

Début janvier, Don Lemon a diffusé en direct sur les réseaux sociaux une manifestation organisée pour protester contre la répression de l'immigration menée par le président Donald Trump dans le Minnesota qui a interrompu un office religieux dans une église de St. Paul, capitale de l'Etat.

Don Lemon est accusé de complot en vue de priver d'autres personnes de leurs droits civils et d'avoir entravé l'accès à un lieu de culte, selon un responsable du ministère de la Justice. Des agents du FBI et du service des enquêtes de sécurité intérieure l'ont arrêté à Los Angeles, a indiqué cette source.

L'avocat de Don Lemon, Abbe Lowell, a qualifié l'arrestation de son client d'"attaque sans précédent contre le premier amendement", qui protège notamment la liberté de la presse.

Don Lemon a déclaré qu'il était présent à la manifestation en tant que journaliste. Il a dit avoir été prévenu à l'avance, mais a assuré qu'il ignorait que les militants perturberaient l'office. Sur des images, on peut le voir débattre avec un paroissien au sujet de l'application des lois sur l'immigration.

Les responsables de l'administration Trump ont rapidement condamné la manifestation et accusé les protestataires d'intimider les fidèles chrétiens.

Les agents fédéraux ont arrêté trois autres personnes et les ont inculpées pour violation de la loi FACE de 1994, qui interdit d'entraver le fonctionnement des cliniques pratiquant l'avortement et des lieux de culte, mais un juge américain a refusé au début du mois d'approuver l'arrestation de Don Lemon, invoquant un manque de preuves.

Le ministère de la Justice n'a pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Don Lemon a passé 17 ans à CNN, devenant l'une des personnalités les plus reconnaissables de la chaîne.

CNN l'a licencié en 2023 après qu'il a tenu à l'antenne des propos sur les femmes et sur Nikki Haley, alors candidate républicaine à la présidence, qui ont été perçus comme sexistes. Don Lemon a par la suite présenté ses excuses.

(Reportage Jana Winter, Andrew Goudsward et Katharine Jackson, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)