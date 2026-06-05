Un ancien joueur formé au PSG à la tête du Mali

Un ancien joueur formé au PSG à la tête du Mali

Pas de Coupe du monde pour les Aigles, mais au moins, ils ont un nouveau sélectionneur. Le Franco-Portugais Antony da Silva a été nommé nouveau coach du Mali ce vendredi. Il succède à Alou Badra Diallo, qui assurait l’intérim depuis le départ de Tom Saintfiet en avril.

Première expérience en tant que sélectionneur

Natif du Creusot, en Saône-et-Loire, Antony da Silva a été formé au PSG entre 1996 et 1999 , avant de faire l’essentiel de sa carrière de joueur au Portugal, avec des passages par Chaves ou le Vitória Guimarães, sans oublier une parenthèse à Cluj, en Roumanie.…

MJ pour SOFOOT.com