Olise indique la bonne direction aux Bleus

Opposée à l'Irlande du Nord pour son dernier match de préparation, l'équipe de France met une victoire et quelques devoirs dans sa valise avant de décoller au Mondial. En effet, le triplé de Michael Olise ne dispensera pas les hommes de Didier Deschamps de travaux avant les choses sérieuses.

France 3-1 Irlande du Nord

Buts : Olise (43 e , 49 e , 75 e ) pour les Bleus // Kelly (64 e ) pour la Green and White Army

Sans Will Griggs on Fire et animés par le souvenir « Maradona good, Pelé better, George Best », la jeune Irlande du Nord peut partir en vacances le sentiment du devoir accompli. Et pour cause, bien que non qualifiés pour le Mondial à venir, les hommes de Michael O’Neill ont poussé un des favoris de la compétition à revoir sa copie s’il veut répondre aux attentes placées en lui. S’ils martèlent ces derniers jour leur appel à l’humilité, ces Bleus ne pouvaient pas mieux faire passer le message qu’en délivrant une prestation aussi laborieuse que ce lundi soir dans l’agglomération lilloise.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com