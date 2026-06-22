 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien enseignant des Hautes-Alpes jugé pour le viol de collégiennes
information fournie par AFP 22/06/2026 à 10:23

Un ancien professeur de français est jugé depuis lundi à Gap, dans les Hautes-Alpes, pour avoir violé ou agressé sexuellement dix collégiennes de 13 à 15 ans, dont certaines avaient été soumises à un rapport de "type dominant/dominé". ( AFP / Damien MEYER )

Un ancien professeur de français est jugé depuis lundi à Gap, dans les Hautes-Alpes, pour avoir violé ou agressé sexuellement dix collégiennes de 13 à 15 ans, dont certaines avaient été soumises à un rapport de "type dominant/dominé". ( AFP / Damien MEYER )

Un ancien professeur de français est jugé depuis lundi à Gap, dans les Hautes-Alpes, pour avoir violé ou agressé sexuellement dix collégiennes de 13 à 15 ans, dont certaines avaient été soumises à un rapport de "type dominant/dominé".

L'accusé, 40 ans, qui comparaît libre sous contrôle judiciaire devant la cour criminelle des Hautes-Alpes, est apparu le regard fixé au sol, non loin de plusieurs jeunes filles parties civiles manifestement émues et dont certaines étaient en pleurs.

Le huis clos a été ordonné dès l'ouverture du procès, qui doit durer toute la semaine.

L'ancien professeur, qui encourt 20 ans de prison, doit répondre de viols sur quatre élèves avec plusieurs circonstances aggravantes, dont sa position d'autorité, des agressions sexuelles sur six autres, et pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique.

Les victimes sont d'anciennes élèves d'un collège de l'Argentière-la-Bessée, près de Briançon, où il a travaillé dans les années 2010.

"C'est une audience qui était attendue depuis de nombreuses années, l'instruction a été très longue", a commenté pour la presse Me Arnaud Lévy-Soussan, avocat d'une des jeunes victimes.

"Les trois parties civiles que je représente étaient alors des petites filles en 5ème" et "elles avaient du mal à comprendre parce que, pour elles, on ne remet pas en cause l'autorité d'un adulte et encore moins d'un professeur", a expliqué Me Elsa Ghanassia.

"Et puis il y a eu la perspective d'un voyage scolaire qui les a extrêmement inquiétées et elles se sont dit: +là-bas, on ne sera pas protégées dans le cadre de l'école+, alors c'est le moment où il a fallu parler et elles ont été très courageuses", raconte leur avocate.

"Immature"

Le conseil de l'accusé, lui, n'a pas souhaité faire de déclaration.

En juin 2017, le principal de l'établissement avait signalé à la gendarmerie la plainte d'une élève de 5e dont l'enseignant avait effleuré les fesses. L'ouverture d'une information judiciaire et sa mise en examen n'interviendront qu'en février 2019.

L'enquête a ensuite établi que le professeur, dépeint comme "immature" par ses proches et par ses collègues, se livrait à des "massages d'épaules" et attouchements en classe et y tenait régulièrement des propos salaces.

Elle a surtout révélé des relations sexuelles avec plusieurs collégiennes, soumises à une relation d'"emprise" émaillée de violences (poignets attachés, gifles, fessées) et de "rapports de type dominant/dominée", parfois régis par un "contrat à la manière du film +50 nuances de Grey+".

Plusieurs de ses victimes ont ensuite présenté des symptômes d'anorexie, de dépression, et de stress post-traumatique.

L'enseignant, au casier judiciaire vierge, a déclaré aux enquêteurs que les rapports avec les jeunes filles étaient consentis et qu'il n'avait "rien fait de mal". Il a admis "être immature et avoir du mal à mettre de la distance avec ses élèves".

Pour la justice, "du fait de leur âge, les victimes ne disposaient pas du discernement nécessaire pour consentir à ces relations", d'autant plus avec un professeur en position d'autorité, qui avait imposé un rapport de domination.

Des images pornographiques de très jeunes filles ont par ailleurs été retrouvées sur son ordinateur.

Inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et interdit d'exercer une activité au contact de mineurs, l'ancien enseignant est à présent moniteur éducateur dans une association accueillant des handicapés, et exceptionnellement des mineurs.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 11:00

    "l'ancien enseignant est à présent moniteur éducateur dans une association accueillant des handicapés, et exceptionnellement des mineurs." On n'a rien trouvé de mieux pour les handicapés ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géographe français Yves Lacoste pose près de la chaise à porteurs du navigateur La Pérouse, le 22 mars 2001 à la Société de Géographie de Paris ( AFP / JOEL ROBINE )
    Yves Lacoste, fondateur de l'école française de géopolitique, est mort
    information fournie par AFP 22.06.2026 11:31 

    Le géographe Yves Lacoste, disparu samedi à l'âge de 96 ans, était considéré comme le fondateur de l'école française de géopolitique grâce à un ouvrage iconoclaste publié en 1976 et devenu un classique: "La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre". Lorsque ... Lire la suite

  • LISI : Le mouvement reste haussier
    LISI : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    La solution de paiement européenne Wero va s'étendre à l'Autriche
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 11:15 

    La solution de paiement européenne Wero poursuit son extension et va s'étendre à l'Autriche, après la France, l'Allemagne et le Benelux, avec l'arrivée de deux nouvelles banques en tant que membres et actionnaires du réseau. La société chargée du développement ... Lire la suite

  • Une femme se rafraîchit avec une bouteille d'eau fraîche dans le centre de Paris, le 21 juin 2026 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Les canicules sont-elles plus dangereuses quand elles durent?
    information fournie par AFP 22.06.2026 11:09 

    Coup de chaleur, problèmes cardiovasculaires... Les effets délétères des fortes chaleurs sur l'organisme sont bien connus. Mais à quel point s'accumulent-ils quand une canicule dure exceptionnellement longtemps, comme cela s'annonce pour celle qui touche actuellement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank