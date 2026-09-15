Un acte de sabotage perturbe le trafic ferroviaire néerlandais avant l'ouverture officielle de la session parlementaire

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(Ajout de mises à jour aux paragraphes 5, 7 et 9)

Le trafic ferroviaire a été perturbé mardi par des actes de sabotage délibérés à travers les Pays-Bas, quelques heures avant la cérémonie d’ouverture officielle de la session parlementaire, a indiqué ProRail, l’opérateur de l’infrastructureferroviaire.

ProRail a indiqué que des tuyaux avaient été retrouvés fixés aux voies ferrées à plus de 20 endroits, principalement dans les zones rurales du centre et de l'est du pays.

“Nous avons découvert des objets qui avaient été délibérément placés là. Nous qualifions donc désormais ces faits de sabotage de l’infrastructure ferroviaire”, a déclaré Joke van der Cruysen, porte-parole de ProRail.

Le roi Willem-Alexander devait ouvrir une nouvelle session parlementaire mardi après-midi par un discours présentant les projets budgétaires du gouvernement pour 2027.

Tous les trains circulant à proximité des obstructions de voie ont été immobilisés, tandis que d’importantes perturbations ont également été observées ailleurs, notamment sur les liaisons internationales vers l’Allemagne.

“On ignore encore qui est responsable et quel est le mobile”, a indiqué ProRail.

Les services de renseignement néerlandais (AIVD) ont indiqué mener une enquête en collaboration avec la police et le parquet.

Ces projets budgétaires ont suscité de nombreuses manifestations ces derniers mois, notamment de la part des syndicats, mécontents des projets de réduction des prestations sociales, et des agriculteurs, qui estiment être injustement tenus pour responsables de la pollution par l’azote.

Les agriculteurs devaient manifester mardi à La Haye.

Ces tuyaux ont non seulement perturbé le trafic ferroviaire, mais aussi la circulation routière, plusieurs passages à niveau ayant dû rester fermés, a précisé ProRail.