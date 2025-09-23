Ukraine-Zelensky s'entretient avec Trump à l'Onu, l'appelle à accroître la pression sur Moscou

par Tom Balmforth et Gram Slattery

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est entretenu avec Donald Trump en marge de l'Assemblée générale des Nations unies mardi, appelant son homologue américain à accroître la pression sur la Russie et à soutenir davantage l'effort de guerre de Kyiv.

Assis aux côtés de Donald Trump, le dirigeant ukrainien a déclaré aux journalistes au début de la réunion qu'il avait de "bonnes nouvelles" du front à partager avec le locataire de la Maison blanche, plus de trois ans et demi après le début de la guerre déclenchée par la Russie.

"Nous avons besoin de plus de pression, de plus de sanctions maintenant, de la part des États-Unis tout d'abord et de la part de l'Europe", a-t-il dit, ajoutant qu'il souhaitait discuter de l'appel lancé par Donald Trump aux puissances européennes afin qu'elle cessent tout achat d'énergie russe.

Le président américain avait auparavant menacé la Russie de sanctions économiques lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, ajoutant toutefois qu'il souhaitait que les alliés des États-Unis prennent les mêmes mesures et tournant en dérision certains Etats européens qui continuent d'acheter de l'énergie russe.

Donald Trump a qualifié sa rencontre avec Volodimir Zelensky d'"importante", tandis que ce dernier a déclaré à la presse qu'il souhaitait discuter de l'implication des États-Unis dans les garanties de sécurité occidentales pour l'Ukraine dans le cadre d'un futur accord d'après-guerre.

Volodimir Zelensky devrait également évoquer les moyens d'améliorer les défenses aériennes de son pays et d'organiser une réunion entre dirigeants russes et ukrainiens dans le cadre des efforts de paix de Donald Trump, a déclaré à Reuters une source de la délégation ukrainienne avant les pourparlers.

LES MENACES DE TRUMP RESTENT EN SUSPENS

Donald Trump a précédemment lancé l'idée d'une rencontre entre Volodimir Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, à laquelle le président américain pourrait participer, afin de progresser dans sa tentative de mettre fin à la guerre déclenchée par la Russie en février 2022.

Moscou a déclaré qu'aucune rencontre de ce type n'était prévue et que l'ordre du jour devrait être soigneusement préparé pour qu'elle ait lieu. Kyiv y voit la preuve que la Russie n'est pas disposée à revoir à la baisse ses objectifs de guerre et qu'elle fait obstruction aux efforts du président américain.

Bien que Kyiv ne s'attende pas à une nouvelle aide militaire directe des États-Unis, son effort de guerre dépend en grande partie du partage de renseignements américains et d'un nouveau mécanisme permettant à l'Europe de fournir à Kyiv des armes américaines telles que des défenses antiaériennes.

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'imposer d'importantes sanctions économiques à la Russie mais n'a pas encore donné suite à ces menaces, ce que des responsables américains qualifient de tentative de donner une chance de succès aux efforts de paix.

(Reportage complémentaire de Yuliia Dysa, version française Benjamin Mallet)