Ukraine-Zelensky prêt à travailler avec Washington sur le plan de paix

par Olena Harmash, Max Hunder et Gram Slattery

Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit prêt jeudi à travailler avec les Etats-Unis sur un plan visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le projet américain d'accord de paix, que Reuters a pu consulter, prévoit notamment que Kyiv cède la totalité du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et réduise de manière significative la taille de son armée.

Aux termes de ce plan, le nombre de soldats qui constitueraient l'armée ukrainienne serait limité à 600.000. En outre, les Etats-Unis reconnaîtraient la Crimée et les régions de Louhansk et Donetsk comme russes, et les soldats ukrainiens devraient se retirer des zones qu'ils contrôlent dans la région de Donetsk.

"Ce plan a été élaboré immédiatement après des discussions avec l'un des membres les plus haut placés de l'administration du président Zelensky, Roustem Oumerov, qui a approuvé la majeure partie du plan, après y avoir apporté plusieurs modifications, et l'a présenté au président Zelensky", a déclaré un haut responsable américain.

Le plan prévoit également qu'un pacte de non-agression soit conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Il est également indiqué que l'Otan ne poursuivra pas son expansion et ne déploiera pas de troupes en Ukraine.

La Russie serait réintégrée dans l'économie mondiale et au sein du G8, et des accords en matière d'énergie, de ressources naturelles, d'infrastructures, d'intelligence artificielle, de centres de données et d'extraction de terres rares dans l'Arctique seraient conclus entre Moscou et Washington.

ZELENSKY PRÊT À TRAVAILLER AVEC WASHINGTON

Volodimir Zelensky a déclaré, après un entretien à Kyiv avec le secrétaire américain à l'Armée Daniel Driscoll, que l'Ukraine et les Etats-Unis travailleraient ensemble sur certains éléments du plan.

"Nos équipes (...) travailleront sur les points du plan pour stopper la guerre", a écrit le président ukrainien sur Telegram. "Nous sommes prêts pour un travail constructif, honnête et rapide", a-t-il ajouté.

Le cabinet de Volodimir Zelensky n'a pas fait de commentaire sur le contenu de cette initiative en 28 points, qui n'a pas été officiellement publiée, mais a dit avoir "défini les principes fondamentaux qui comptent pour notre peuple".

"Le président de l'Ukraine prévoit de discuter avec le président (des Etats-Unis Donald) Trump des opportunités diplomatiques existantes et des points clés nécessaires pour parvenir à la paix dans les prochains jours", a indiqué le bureau du dirigeant ukrainien.

La porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que le secrétaire d'Etat Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff avaient discrètement travaillé à l'élaboration de ce plan, soutenu par Donald Trump, durant un mois.

(avec les rédactions de Bruxelles, Washington et Kyiv, rédigé par Peter Graff, Timothy Heritage, David Brunnstrom et Costas Pitas; version française Camille Raynaud)