Ukraine : Zelensky espère parler jeudi au président Trump de sanctions contre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à gauche, et la Première ministre danoise Mette Frederiksen, à droite, le 3 septembre 2025 à Copenhague, au Danemark ( Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky entend discuter jeudi avec le président américain Donald Trump de sanctions supplémentaires contre la Russie, a-t-il déclaré mercredi lors d'un déplacement à Copenhague.

"Demain, nous essaierons de joindre le président Trump et nous en parlerons", a précisé M. Zelensky qui sera à Paris jeudi pour une réunion de la Coalition des volontaires, un ensemble de pays soutenant militairement l'Ukraine.

Lors de son déplacement à la Maison Blanche avec une poignée de dirigeants européens le 18 août, Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump d'imposer des sanctions et faire pression sur Vladimir Poutine si celui-ci ne se rendait pas à la table des négociations.

"Il a dit qu'il répondrait dans quelques semaines", a dit M. Zelensky. "D'après ce que je comprends, il s'agit de deux semaines ou au maximum trois semaines. Les deux semaines se terminent demain", a-t-il ajouté.

De son côté, la Commission européenne a annoncé la semaine passée qu'elle allait proposer aux pays membres sous peu un 19e paquet de sanctions.

La Coalition des volontaires réunit une trentaine de pays, principalement européens, prêts à apporter un soutien à l'armée ukrainienne, voire à déployer des soldats en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu, pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression.

Les Européens doivent acter jeudi, lors d'une réunion à Paris et en visioconférence, qu'ils sont "prêts" en vue de l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine et attendent désormais un "soutien" concret des Américains, selon la présidence française.

"Nous disposons d'une base solide sous la forme d'accords bilatéraux, notamment avec le Danemark, et nous partageons l'avis selon lequel la sécurité future de l'Ukraine nécessite une disposition de type article 5", a précisé M. Zelensky en référence à la défense mutuelle prévu dans le traité de l'Otan.

Le président américain Donald Trump a promis le 18 août que les Etats-Unis seraient aux côtés des Européens, dans le cadre de ces garanties de sécurité pour l'Ukraine censées être mises en œuvre après un cessez-le-feu ou un accord de paix, qui restent encore à trouver.

"Nous avons également reçu des signaux des États-Unis indiquant qu'ils apporteront un +backstop+, ce qui est important", a ajouté M. Zelensky en référence au filet de sécurité américain dont la forme reste à éclaircir.