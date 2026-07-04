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Ukraine-Zelensky dit s'être entretenu avec Trump
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 23:43

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit samedi s'être entretenu avec son homologue américain Donald Trump à l'occasion du 4-Juillet, la fête nationale célébrant l'indépendance des Etats-Unis.

Lors de cet appel, Volodimir Zelensky à lancé un appel pour que la "détermination américaine" aide à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le dirigeant ukrainien a dit que sa conversation avec le locataire de la Maison blanche avait été "très bonne" et qu'ils avaient discuté de la situation sur la ligne de front.

"Il existe une vraie chance de mettre fin à cette guerre, et la détermination américaine jouera un rôle décisif", a dit Volodimir Zelensky.

Les deux chefs d'Etat sont convenus de poursuivre leur discussion la semaine prochaine lors du sommet de l'Otan qui se déroulera en Turquie.

Volodimir Zelensky a également remercié les Etats-Unis pour leur aide durant le conflit.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Donald Trump
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